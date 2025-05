Quanto cambia e come? Rispondiamo alle vostre domande su Death Stranding 2

È stata una settimana molto ricca sulle nostre pagine, con l'arrivo dei primi contenuti dedicati al viaggio in Giappone, nella sede di Kojima Productions, del nostro Silvio Mazzitelli, che vi ha offerto un ricchissimo punto di vista sull'esperienza di gioco di Death Stranding 2: On the Beach.

In attesa del lancio del gioco, che è atteso su PS5 il 26 giugno prossimo, ve lo abbiamo mostrato in azione nell'enorme video anteprima dedicata, ma non solo: abbiamo lasciato che fosse direttamente Hideo Kojima, in una speciale intervista, a raccontare idee, prospettive e retroscena dei lavori sul gioco e del suo rapporto con Death Stranding (e Metal Gear).

C'è tanta curiosità e attesa intorno al nuovo gioco del game director, motivo per cui abbiamo raccolto sui nostri social (prevalentemente Instagram) le domande di voi lettori e abbiamo realizzato un video dove il nostro Silvio tocca punto per punto tutti i vostri quesiti.

Quanto cambia rispetto al gioco precedente? Come funziona il nuovo sistema di progressione? Come cambiano le boss fight? Ne parliamo in questo speciale video, che trovate qui di seguito suddiviso in capitoli che evidenziano i singoli argomenti.

Tutti i temi del video

Qui sotto, per comodità per i nostri lettori, segnaliamo il minuto dove viene toccato ciascun tema all'interno del video, in modo che possiate trovare rapidamente la risposta alle vostre domande.

01:33 Se non mi è piaciuto il primo, questo mi piacerà? Quanto è familiare e quanto no?

03:22 Com'è cambiata la componente action?

05:56 Ci sono novità per le boss fight e la loro struttura?

08:58 Cambia anche il gameplay delle consegne? E la sfida è simile?

11:34 Come funzionano i fenomeni naturali? Possono davvero distruggere le strutture?

14:11 L'interfaccia è stata rivista rispetto a quella del primo?

16:13 Quanto potrebbe durare? Quanto è ricco di attività?

19:01 Avete captato la possibilità di un Death Stranding 3?

21:07 Componente tecnica: come girava? Su che PS5? C'erano bug e glitch?

23:09 Come funziona ora la progressione di Sam ed equipaggiamenti?

Sentitevi liberi, chiaramente, di utilizzare la sezione commenti anche in questo articolo in caso di ulteriori curiosità, consci che come sempre non faremo alcuno spoiler sulla storia di Death Stranding 2.

Restate sintonizzati per i prossimi imminenti appuntamenti con la nostra copertura dedicata al prossimo gioco di Hideo Kojima e al viaggio negli studi di Kojima Productions.