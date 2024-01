Oral-B iO 3N a un prezzo STRACCIATO! Li pagate solo 129,99€

Approfittate di questa vantaggiosa offerta Amazon sullo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B iO 3N. Si tratta di un dispositivo consigliato dai dentisti per portare l'esperienza di igiene orale su un altro livello grazie a una lunga serie di funzionalità all'avanguardia. Con un sensore di pressione, un timer e tre modalità di spazzolamento, Oral-B iO 3N rende l'igiene orale efficace e personalizzabile. L'offerta include due spazzolini, di colore nero e rosa, due testine e una pratica custodia da viaggio. Non lasciatevi scappare questa vantaggiosa offerta: oggi potrete portare a casa ben due spazzolini elettrici Oral-B iO 3N con uno sconto del 19%, pagandoli 129,99€ invece di 159,67€ .

Oral-B iO 3N, chi dovrebbe acquistarlo?

Oral-B iO 3N rappresenta una scelta eccellente per chi desidera migliorare la propria igiene orale con uno strumento raccomandato dai dentisti. Adatto a chi non si accontenta di una semplice pulizia, questo spazzolino elettrico è progettato per eliminare fino al 100% in più di placca, garantendo gengive più sane in soli sette giorni. Le sue 3 modalità di spazzolamento, Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante, offrono un'esperienza personalizzabile adatta a rispondere alle diverse esigenze e preferenze.

Le testine rotonde raggiungono anche gli angoli più difficili e irraggiungibili con gli spazzolini tradizionali. Inoltre, l'app Oral-B è caratterizzata dall'intelligenza artificiale e da un sensore di pressione pensato per aiutare a spazzolare i denti nel modo corretto. Infine, il timer ad anello luminoso garantisce il rispetto dei tempi di spazzolamento consigliati dai dentisti.

Oral-B iO 3N rappresenta una scelta davvero vantaggiosa per i viaggiatori e per coloro che sono sempre in movimento, grazie alla comoda custodia da viaggio e alla batteria a lunga durata. Grazie all'offerta Amazon di oggi, è possibile ottenere ben due spazzolini elettrici Oral-B iO 3N a soli 129,99€!

