Rise of the Ronin su PC delude i fan: «È inaccettabile»

Rise of the Ronin è finalmente disponibile per l'acquisto anche su PC, a partire dalla serata di ieri 11 marzo: un'occasione per scoprire l'ultima fatica di Koei Tecmo anche per chi non possiede una console PlayStation.

L'erede di Nioh è infatti disponibile esclusivamente su PS5 (trovate questa versione su Amazon) e, come già accaduto con tante altre esclusive per le console di casa Sony, è stato finalmente rilasciato in una versione speciale su PC dopo diversi mesi.

Nella recensione dedicata, il nostro Marino Puntorieri vi aveva tuttavia avvisato sulle problematiche tecniche di questa versione: sebbene esistano infatti diverse opzioni per adattare la veste grafica al vostro PC, sul fronte dell'ottimizzazione era evidente che ci fossero ancora passi importanti da fare.

E adesso se ne sono purtroppo resi conto anche gli utenti: come segnalato da TheGamer, il lancio di Rise of the Ronin non ha affatto soddisfatto le aspettative, come dimostrato dal 54% di recensioni negative su Steam — almeno nel momento in cui scrivo questo articolo.

Tra le critiche più comuni nelle recensioni negative troviamo attacchi alla grafica di gioco, che secondo alcuni utenti «sembrano della PS4» o anche «vecchie di quattro anni».

Problemi anche dal punto di vista della già citata ottimizzazione: c'è chi segnala stuttering degli shader nonostante lunghissimi tempi di pre-load e chi ne critica proprio le prestazioni, sostenendo che «è inaccettabile» che un porting PC giri così male.

Anche la stessa Koei Tecmo ha dovuto fare "mea culpa", ammettendo di essere consapevole delle problematiche e di essere già al lavoro su una patch risolutiva.

Nel frattempo, il team di sviluppo consiglia ai giocatori di provare ad abbassare le impostazioni grafiche per avere un'esperienza di gioco più ottimale: probabilmente, non si tratta esattamente della risposta che vorrebbe sentirsi dire chi ha investito in PC gaming potenti.

Insomma, se avevate intenzione di acquistare l'edizione PC, personalmente posso solo consigliarvi di attendere ancora qualche giorno, sperando che i prossimi aggiornamenti risolvano i problemi più gravi.