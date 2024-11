Rinviato il prossimo adorabile gioco che vi porta tra indagini e spiagge bellissime

Quando, qualche tempo fa, è arrivata una nuova ondata di demo da testare su Steam, una di quelle più adorabili su cui mi è capitato di mettere le mani è stata senz'altro quella di On Your Tail.

Il gioco, sviluppato dagli italiani Memorable Games, è ambientato negli splendidi scorci marini italiani – reimmaginati per l'occasione, ma i riferimenti a scenari come la Costiera Amalfitana sono abbastanza evidenti – e vi mette nei panni dell'intrepida Diana.

In vacanza in Italia, la giovane si ritroverà coinvolta in un'indagine per svelare i curiosi segreti di Borgo Marina. Per seguirla nelle sue vicende, però, dovremo aspettare qualche settimana di più rispetto al previsto, dal momento che On Your Tail ha mancato l'uscita di novembre e su Steam si prenderà una ventina di giorni extra.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Gli utenti Switch, invece, ci giocheranno a partire da febbraio 2025.

La notizia è arrivata direttamente con una comunicazione ufficiale diramata da Memorable Games, comparsa anche sulla pagina Steam di On Your Tail e che vi traduciamo di seguito:

«Questo è un po' imbarazzante... ci scusiamo per il preavviso molto breve, ma vogliamo che On Your Tail sia la miglior esperienza possibile per i giocatori. Per questo motivo, abbiamo preso la difficile decisione di posticipare leggermente il lancio del gioco, così da rendere il vostro viaggio a Borgo Marina ancora più indimenticabile. Possiamo assicurarvi che non è stata una decisione facile, ed è proprio per questo che siamo stati silenziosi riguardo alla data di uscita negli ultimi tempi. On Your Tail sarà disponibile su Steam il 16 dicembre e su Nintendo Switch a febbraio 2025. Condivideremo ulteriori informazioni e contenuti interessanti da ora fino al rilascio. Non esitate a visitare i forum di Steam o a contattarci sui social network se desiderate maggiori dettagli! Ci scusiamo dal profondo del cuore,

Il team di Memorable Games non vede l’ora di portarvi tutti a Borgo Marina!».

Nessun rinvio particolarmente lungo per gli utenti Steam, quindi (che in precedenza attendevano il gioco per il 21 novembre).

Aspettiamoci di partire per Borgo Marina più sotto Natale: con il freddo, sarà un buon modo per illudersi di stare un po' al sole in compagnia di Diana!