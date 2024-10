Steam Next Fest vi fa provare gratis centinaia di giochi, da oggi

L'edizione di fine anno dello Steam Next Fest è finalmente quasi pronta ad arrivare: l'iniziativa dello store di casa Valve ci permetterà ancora una volta di dare un'occhiata in anteprima ad alcuni dei videogiochi più interessanti in arrivo su PC.

La promozione coinvolgerà infatti moltissimi titoli in uscita, rendendo disponibili per un periodo limitato numerose demo e fornendo anche una preziosa opportunità per lasciare i propri feedback agli sviluppatori in questione.

Il nuovo Steam Next Fest sarà già disponibile a partire da oggi 14 ottobre: più precisamente, la "festa" delle demo avrà inizio dalle ore 19.00 e si terrà per un'intera settimana, fino al 21 ottobre.

Con un trailer ufficiale, che troverete allegato qui di seguito, Steam ci fa sapere che saranno disponibili livestream degli sviluppatori, con l'opportunità di chiacchierare sui titoli in sviluppo e vederne i relativi progressi.

Tra i giochi già confermati che riceveranno una demo troviamo Sulfur, Battle Train, Antonblast, Microtopia, Mini Royale, The Precinct, Call of Boba, Blood Bar Tycoon, Is this Game Trying to Kill Me?, Knights in Tight Spaces e Luma Island.

Ma questa ovviamente è solo una piccola selezione delle numerose demo disponibili: al momento non abbiamo un numero preciso di prodotti che parteciperanno all'iniziativa, ma Steam conferma che saranno in «centinaia».

E considerando che lo scorso febbraio ce n'erano addirittura più di 1000, è plausibile immaginare che ci saranno tantissime novità: con molta probabilità, sarà quasi impossibile riuscire a provarle tutte.

Non possiamo che consigliarvi di puntare la vostra sveglia alle ore 19.00, così da iniziare a dare un'occhiata all'ampio catalogo di prodotti da provare in anteprima: li troverete tutti alla seguente pagina ufficiale, non appena l'iniziativa sarà effettivamente disponibile.

