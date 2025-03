Ricordate Scalebound? Hideki Kamiya "chiama" Phil Spencer: «Facciamolo!»

Hideki Kamiya non ha mai nascosto il suo rimpianto per non essere riuscito a portare a termine lo sviluppo di Scalebound, progetto nato da una collaborazione tra PlatinumGames e Xbox, ma poi cancellato da Microsoft dopo uno sviluppo interno più travagliato del previsto.

Alla fine era stato lo stesso director a chiedere scusa alla casa di Redmond, ammettendo che il progetto non era stato gestito nel migliore dei modi: oggi Hideki Kamiya si trova alla guida di Clovers, ma non ha mai smesso di pensare a quello che ormai è il suo sogno nel cassetto.

L'account ufficiale su X del team di sviluppo ha infatti condiviso una clip con il director che ricordava con nostalgia la produzione di Scalebound, commentando che perfino adesso avrebbe un aspetto grandioso.

Hideki Kamiya ha rilanciato pochi istanti dopo il tutto sul suo profilo personale, lanciando un appello al capo della divisione gaming:

«Facciamolo, Phil!»

Bisogna infatti ricordare che Microsoft detiene i diritti dell'IP Scalebound: di conseguenza, possono essere solo Xbox e Phil Spencer a decidere se e quando riportare in vita lo sfortunato action RPG.

L'appello di Kamiya ci dimostra ancora una volta che da parte del director c'è ancora tutta la volontà di riprendere il progetto, anche se adesso è alla guida di un nuovo team di sviluppo: chissà che questa non possa essere la chiave necessaria per portare Xbox a un clamoroso ripensamento.

Del resto, la cancellazione di Scalebound resta ancora oggi una ferita aperta per tantissimi fan, ma potrebbe essere un eccellente biglietto da visita per Game Pass (lo trovate su Amazon), qualora effettivamente la casa di Redmond decidesse di rispondere all'appello.

Personalmente trovo molto difficile che ciò possa accadere, ma non vi nascondo che anch'io nutro speranze sul fatto che alla fine lo sviluppo possa ricominciare: sarebbe una bella storia a lieto fine per l'industria. Vi terremo aggiornati qualora emergessero novità al riguardo.

Per il momento, restando in tema con Xbox Game Pass, colgo l'occasione per ricordarvi che 8 giochi gratis ci diranno addio a metà marzo: tra questi ci sono nomi importanti come Lies of P.