Il Fallout cancellato "rinasce", ed è gratis

Fan di Fallout, ecco qualcosa per voi: il modder "PJ" ha rilasciato una nuova versione del progetto Fallout Yesterday, un gioco gratuito che utilizza il motore di Fallout 2 e che cerca di ricreare il Fallout 3 originale cancellato, noto con il nome in codice di "Van Buren".

Ora che la serie Bethesda è tornata in auge (trovate il quarto capitolo su Amazon) anche i vecchi episodi stanno riguadagnando popolarità.

"Van Buren" era in fase di sviluppo presso i Black Isle Studios di proprietà di Interplay all'inizio degli anni 2000, ma è stato cancellato a causa di gravi problemi finanziari dell'azienda.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, Fallout Yesterday mira proprio a riempire quel vuoto.

Il gioco offre diverse razze, centinaia di nuovi tratti e perk, oggetti, armi, aggiunte al gameplay e decine di nuovi luoghi. Include anche 7 diversi veicoli e nuovi compagni.

Al momento, è possibile terminare la storia principale con un personaggio specifico incentrato sulla scienza e sulle riparazioni.

La versione 0.6 aggiunge oltre 30 nuove missioni a Hoover Dam e Maxson Bunker. La gestione del gruppo è migliorata sia in combattimento che fuori.

Ma non solo: il gioco ora dispone anche di carovane free-roaming, mentre gli incontri speciali sono stati rielaborati e tutti i video del gioco sono ora in upscaling per una migliore qualità.

E non è tutto: Fallout Yesterday contiene ora più di 100 nuovi oggetti e armi, oltre a più di 100 nuovi tratti e perk.

I giocatori PC possono anche aspettarsi nuovi contenuti per la storia principale, nuovi brani musicali e nuovi oggetti da craftare (compresi i libri).

Potete scaricare il tutto da questo indirizzo, sperando che Bethesda e Microsoft non decidano di tirare giù il progetto.

Per quanto concerne invece il futuro della serie, tempo fa un fan ha chiesto se altri giocatori vorrebbero vedere il ritorno delle costruzioni in Fallout 5 o se queste dovrebbero essere accantonate.