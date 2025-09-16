Capcom celebra il Tokyo Game Show con eccezionali promozioni su Steam: sconti imperdibili sui grandi classici e sui titoli di punta della storica software house giapponese, disponibili per un periodo limitato.

La celebre casa di Osaka ha deciso di festeggiare il TGS 2025 offrendo, sulla nota piattaforma Valve, una vasta selezione di giochi a prezzi ribassati. Tra i protagonisti delle offerte troviamo veri e propri pilastri dell’industria come Resident Evil Village, Monster Hunter Rise e Street Fighter 6.

Non mancano, inoltre, sconti su Capcom Arcade Stadium e Devil May Cry 5, prodotti amatissimi dal pubblico che hanno contribuito a scrivere la storia del videogioco nipponico.

I prezzi sono pensati per accontentare sia il giocatore che vuole vivere le ultime evoluzioni dei franchise del publisher, sia chi è curioso di riscoprire i classici attraverso raccolte e remaster di grande qualità.

Da segnalare anche la varietà di titoli che strizza l’occhio a ogni tipo di gamer: dai fan degli action ai cultori delle avventure horror, passando per i nostalgici che desiderano immergersi nel retrogaming d’autore.

L’iniziativa si inserisce perfettamente nel clima frenetico del Tokyo Game Show, una delle manifestazioni videoludiche più iconiche a livello mondiale.

Capcom dimostra ancora una volta di saper valorizzare sia la propria eredità, sia le nuove generazioni di giocatori, con una promozione che permette di mettere mano su alcuni veri e propri must senza spendere una fortuna.

Le offerte sono disponibili sulla pagina ufficiale Steam dedicata al TGS che trovate qui e, grazie al supporto multi-lingua, tutti gli utenti globali possono vivere l’evento col massimo comfort. Occasioni come questa sono perfette per arricchire la propria libreria digitale e riscoprire i titoli che hanno reso Capcom una leggenda del mercato videoludico.

