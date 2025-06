Tra le vere sorprese della Summer Game Fest 2025 c'è stato senza dubbio l'annuncio ufficiale di Resident Evil Requiem, che ha un collegamento diretto con un altro videogioco della saga di Capcom.

E, indovinate cos'è successo nelle ultime ore? Esatto, quel gioco è stato preso d'assalto.

Come riporta The Gamer, infatti, i server gestiti dai fan di Resident Evil Outbreak hanno registrato un picco storico di 5.635 giocatori.

Il titolo, uscito su PlayStation 2, correva parallelamente agli eventi di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, seguendo le vicende di otto persone comuni che lottavano per sopravvivere a Raccoon City, non solo contro i non morti, ma anche contro il missile termobarico sperimentale che gli Stati Uniti si preparavano a lanciare.

Nonostante fosse un titolo ben accolto e avesse venduto oltre un milione di copie, è rimasto confinato su hardware ormai datati e, di conseguenza, non è stato giocato da molti fan moderni della serie.

La scelta di Capcom di collegare così direttamente la nuova protagonista a un titolo meno accessibile ha generato un'ondata di interesse, ovviamente.

La protagonista di Resident Evil Requiem è infatti Grace Ashcroft, figlia di Alyssa Ashcroft che era tra i personaggi del citato Outbreak.

Alyssa era una giornalista investigativa, nota per la sua forte personalità e la sua determinazione nel cercare la verità anche nel caos dell'epidemia di Raccoon City. Il ritorno, seppur indiretto, di questa linea familiare attraverso Grace suggerisce che Resident Evil Requiem potrebbe voler esplorare angoli meno approfonditi della lore del franchise, o quantomeno creare un ponte narrativo interessante con il passato.

Sarà interessante anche capire come Requiem vorrà chiudere il corso recente della saga e come seguirà anche a Village, visto il finale decisamente particolare dell'ultimo episodio.

Nel frattempo, recuperate tutti gli annunci della Summer Game Fest 2025 a questo indirizzo: più facile di così non si può.