L'annuncio di Resident Evil Requiem alla Summer Game Fest 2025, avvenuto nella serata di ieri, ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan della celebre saga horror di Capcom.

C'è tanto di cui parlare, come il ritorno di Raccoon City, ed è anche emersa l'identità della protagonista del gioco: Grace Ashcroft.

È una figura che, pur essendo nuova nella saga di Capcom, ha un legame diretto con un volto storico, seppur meno conosciuto, del franchise. Grace è infatti la figlia di Alyssa Ashcroft, personaggio apparso in Resident Evil Outbreak.

Alyssa Ashcroft, per chi non la ricordasse, era una delle otto protagoniste giocabili nella serie di titoli spin-off pubblicati per PlayStation 2 nei primi anni 2000. Alyssa era una giornalista investigativa, nota per la sua forte personalità e la sua determinazione nel cercare la verità anche nel caos dell'epidemia di Raccoon City.

Il ritorno, seppur indiretto, di questa linea familiare attraverso Grace suggerisce che Resident Evil Requiem potrebbe voler esplorare angoli meno approfonditi della lore del franchise, o quantomeno creare un ponte narrativo interessante con il passato.

La scelta di una protagonista con un legame così specifico a Raccoon City e al disastro iniziale potrebbe implicare un approfondimento delle conseguenze a lungo termine degli esperimenti della Umbrella Corporation o del destino dei sopravvissuti meno celebri.

La prospettiva di Grace Ashcroft potrebbe offrire un punto di vista inedito sugli orrori del mondo di Resident Evil, esplorando magari le ripercussioni che gli eventi tragici hanno avuto sulle generazioni successive. Nonché uno spiraglio per futuri remake, come Code Veronica oppure una rielaborazione del concept di Outbreak per mostrare ai nuovi giocatori il personaggio di Alyssa Ashcroft, sua madre.

In ogni caso Resident Evil Requiem sembra davvero un gran finale della saga, nomen omen.

Nel frattempo, recuperate tutti gli annunci della Summer Game Fest 2025 a questo indirizzo: più facile di così non si può.