Bello, tutto quello che volete, ma la corsa all'hardware sta diventando impossibile da sostenere. I prezzi hanno oscillazioni senza senso e le top di gamma invecchiano troppo velocemente. Si sperava che i software avrebbero risolto questi problemi e invece ancora bisogno corrergli dietro.
