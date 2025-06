Sembra proprio che gli appassionati abbiano tantissima voglia di scoprire il prima possibile il nuovo capitolo di Resident Evil: Capcom ha già annunciato i primi risultati ottenuti da Requiem, e sono semplicemente impressionanti.

Il publisher ha infatti pubblicato una nuova infografica sui propri canali social, confermando che oltre 1 milione di utenti ha già inserito Resident Evil Requiem all'interno della propria wishlist virtuale.

Questi dati includono i risultati su tutte le piattaforme: un traguardo decisamente impressionante, se consideriamo che il reveal ufficiale del nono capitolo della saga – e la conseguente possibilità di aggiungerlo alla wishlist – è arrivato soltanto durante la Summer Game Fest.

Capcom ha voluto ringraziare tutti i fan per la fiducia dimostrata nei confronti del suo nuovo capitolo, di cui torneremo a sentire parlare molto presto.

Vi ricordo infatti che il 27 giugno si terrà il nuovo evento streaming Capcom Spotlight: tra i protagonisti della serata, oltre a Pragmata, ci sarà proprio il nuovo capitolo della saga survival horror.

Questo significa che i numeri delle wishlist potrebbero aumentare esponenzialmente nelle prossime ore, dopo che avremo la possibilità di vedere più da vicino la storia di Grace Ashcroft.

Il successore di Resident Evil Village (che trovate invece su Amazon) sembra essere partito con il piede giusto e può già essere considerato un trionfo, dato che è probabile che la maggior parte di queste wishlist verranno convertite in effettivi acquisti al day-one.

Chissà che nelle prossime ore non arrivino altre sorprese in arrivo proprio tramite l'evento, come modo di attirare ancora più giocatori: c'è chi pensa seriamente che sia in arrivo una demo giocabile nelle prossime settimane.

Una mossa che replicherebbe quanto già fatto con i precedenti capitoli, ma come se non bastasse sappiamo che il titolo sarà giocabile pubblicamente alla Gamescom. E chissà che la versione proposta durante l'evento non venga proposta anche al grande pubblico.