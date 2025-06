Resident Evil Requiem è stata una delle sorprese dell'estate dei videogiochi e, sempre durante l'estate dei videogiochi, potrete provare in prima persona il nuovo capitolo della saga survival horror di Capcom.

L'azienda nipponica ha infatti annunciato che Requiem sarà presente alla Gamescom 2025 di Colonia, e chiunque passerà allo stand della fiera potrà provarlo con mano.

Gli appassionati che si recheranno a Colonia tra il 20 e il 24 agosto avranno l'opportunità unica di immergersi direttamente negli orrori del nuovo capitolo targato Capcom.

«Fermatevi al nostro stand Capcom se siete a Colonia tra il 20 e il 24 agosto e scopritelo di persona», scrive Capcom in un post su X.

Gamescom, a differenza di altre fiere di settore, è un evento consumer a cui si può partecipare semplicemente acquistando un biglietto.

Quindi, magari mettendoci una piccola vacanza nelle terre teutoniche, avrete la possibilità di mettere le mani e gli occhi in anticipo su Resident Evil Requiem.

Inoltre, questo è un segnale che Capcom è estremamente sicura della qualità del progetto.

Vista la mia esperienza nelle partecipazione alle più importanti fiere videoludiche internazionali, vi posso dire che non è sempre scontato che gli sviluppatori diano la possibilità di giocare ai giornalisti a porte chiuse, pad alla mano. Figuriamoci dare "in pasto" un videogioco a tutto il pubblico possibile.

Significa che la demo di Resident Evil Requiem che verrà portata alla Gamescom è già molto solida, e non sarebbe strano che dopo la fiera di Colonia magari venisse pubblicata sulle piattaforme.

L'attesa per il nuovo capitolo è già altissima, mentre i fan hanno già incassato una buona notizia con la possibilità di giocare sia in terza che in prima persona, cosa che si chiedeva da molto.

La demo della Gamescom sarà anche una buona occasione per tentare di scoprire chi è il misterioso uomo mascherato, sebbene c'è già chi ha una sua idea.