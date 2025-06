La News in un minuto

L'entusiasmo dei fan di Resident Evil è alle stelle dopo la presentazione di Resident Evil Requiem al Summer Game Fest. Il trailer ha rivelato Grace Ashcroft, nuova protagonista e agente FBI, figlia di Alyssa Ashcroft già vista in Resident Evil Outbreak. La grande novità è che una demo giocabile sarà disponibile alla Gamescom 2025 di agosto, seguendo la tradizione Capcom di rilasciare demo gratuite per tutti i recenti capitoli della saga. Il gioco uscirà il 27 febbraio 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, con la demo pubblica attesa probabilmente all'inizio del prossimo anno o in autunno come sorpresa pre-Halloween.