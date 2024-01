Resident Evil, ecco la mod più comica di sempre per PS1

Resident Evil è un videogioco iconico per tantissimi motivi e, guardando indietro, oggi è ancora leggendario pur dimostrando i suoi ovvi limiti. Nel bene e nel male, infatti, il primo Resident Evil per l'altrettanto iconica PS1 è un gioco figlio degli anni '90 in tutto e per tutto.

Non solo per l'ovvia questione tecnica che lo rende inavvicinabile rispetto a videogiochi più moderni, ma anche per il modo in cui mette in scena i suoi personaggi e le cose che dicono.

I videogiocatori più attenti (e anziani) ricorderanno, tra le altre cose, la freddura su "Jill Sandwich" con cui Barry ironizza sul fatto che Jill Valentine possa venire schiacciata da una delle tante trappole di Villa Spencer.

Se non lo ricordate, ecco il momento in questione:

La battuta sul "Jill Sandwich" è diventata un vero e proprio tormentone negli anni, ed oltre ad essere stata ripresa da Capcom negli anni con easter egg e riferimenti negli altri Resident Evil, è rimasta impressa nella community dei fan.

Così qualcuno ha deciso di realizzare una mod per creare il vero Jill Sandwich (tramite Destructoid).

La mod, scaricabile a questo indirizzo, inserisce due fette di morbido (supponiamo, almeno) pane ai lati di Jill Valentine all'interno del Resident Evil originale, creando letteralmente il Jill Sandwich di Barry.

Il software non cambia nient'altro all'interno del gioco, anche se per alcuni videogiocatori potrebbe essere già abbastanza giocare nei panni di Jill con due fette di pane.

A questo proposito, Resident Evil continua ad essere omaggiato in tantissimi modi dai fan, alcuni di questi creano anche videogiochi ispirati ad esso e sembrano davvero interessanti.

E i fan della serie potranno stare tranquilli anche per il futuro, visto che Capcom ha confermato che arriveranno nuovi remake dei videogiochi di Resident Evil.