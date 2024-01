Un horror in uscita è figlio di Resident Evil 1, e ci piace

L'imminente uscita di Alisa: Developer's Cut dimostra come i giochi horror per PS1 alla Resident Evil siano ancora molto apprezzati.

Molti titoli dell'era a 32-bit della prima PlayStation hanno reso popolari cose come gli sfondi pre-renderizzati e i controlli tank, lontani anni luce dalla flessibilità di un RE4 (che trovate su Amazon).

Sebbene questi elementi fossero per lo più frutto dei limiti dell'hardware dell'epoca, aggiungevano un fattore di paura supplementare che i giochi horror cercavano di ottenere, rendendo l'esperienza memorabile.

Sebbene alcuni giochi abbastanza recenti, come ad esempio Outbreak, abbiano cercato di emulare l'atmosfera e l'aspetto dei classici PS1, non tutti i giochi che seguono queste meccaniche sembrano aver centrato l'obiettivo.

Tuttavia, come riportato da GameRant, il prossimo Alisa: Developer's Cut sembra mettercela tutta.

In un trailer pubblicato su YouTube, Alisa: Developer's Cut ha confermato la sua uscita su Xbox, Switch, PS4 e PS5 il 6 febbraio 2024.

La premessa del gioco è che Alisa, il personaggio principale, viene trasportata in una villa in stile vittoriano popolata da mostruosità meccanizzate e bambole inquietanti.

Il video mostra diverse scene che sembrano essere una fusione di ambientazione e atmosfera dei Resident Evil di PS1, con la protagonista che ricorda chiaramente Alice di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Anche alcuni degli sfondi visivi sono simili alle sale e ai corridoi di Villa Spencer di RE1, il che dovrebbe portare i giocatori a vivere un'esperienza molto familiare.

E sì, l'ultima inquadratura del trailer emula persino il primo incontro con gli zombie del primo Resident Evil.

Alisa era originariamente in sviluppo per Switch, ma il gioco è stato rilasciato per la prima volta su PC nel 2021.

Quella versione del gioco ha ottenuto recensioni decisamente positive, ma la nuova versione Developer's Cut per più piattaforme includerà tutti i nuovi contenuti rilasciati in precedenza e introdurrà miglioramenti alla qualità della vita che renderanno il gioco più fluido e migliore.

Questo, senza contare che anche il survival horror del 2001 Alone in the Dark: The New Nightmare sembra destinato a risorgere su PS5 e PS4 via PlayStation Plus Premium.