Resident Evil 9 è ufficialmente in sviluppo

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, adesso è arrivata la conferma che tutti i fan stavano aspettando: Resident Evil 9 si farà ed è già entrato in fase di sviluppo.

La notizia è arrivata a sorpresa nel corso del Capcom Next Summer 2024, il nuovo evento a tema del publisher che si è svolto durante la scorsa notte: sebbene non fossero previste novità particolarmente importanti, c'è stato spazio per parlare del futuro della serie survival horror.

Come segnalato da IGN US, l'annuncio è arrivato direttamente da Koshi Nakanishi, che sarà il director del nono capitolo della saga.

Nakanishi era già stato il director di Resident Evil 7 (lo trovate su Amazon) e di Revelations, ma aveva anche contribuito come Creative Director su The Mercenaries 3D e come designer per RE 5.

Il director ha avuto poche ma importanti parole per confermare lo sviluppo del nuovo capitolo della saga:

«È stato davvero difficile per me capire cosa fare dopo [Resident Evil 7]. Ma l'ho scoperto e, ad essere sinceri, mi sembra considerevole. Per ora non posso condividere alcun dettaglio, ma spero siate emozionati per il giorno in cui potrò farlo».

Al momento non sappiamo dunque se il titolo in questione si chiamerà semplicemente "Resident Evil 9" né quali saranno i suoi protagonisti, e non sappiamo neanche quale sarà l'effettiva finestra di lancio.

Tuttavia, Capcom ne ha di fatto confermato l'esistenza e svelato il director ufficiale: un indizio sul fatto che i lavori possono procedere nel migliore dei modi.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più sul nuovo capitolo della saga.

Vedremo quali saranno dunque i protagonisti di Resident Evil 9: un leaker sembra convinto che potremmo vedere il ritorno di Leon e Jill.

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa a suon di nostalgia, vi segnaliamo che la trilogia classica di Resident Evil sta tornando su PC.