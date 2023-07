Resident Evil 9 avrebbe già una finestra di lancio, ma il reveal si farà attendere

Dopo il grande successo ottenuto da Village, ottavo capitolo della serie, sembra che Capcom si sia già messa attivamente al lavoro su Resident Evil 9, al punto che sarebbe già prevista perfino una finestra di lancio.

Il sequel di Resident Evil Village (lo trovate su Amazon) sarebbe infatti in arrivo già a partire dal 2025, secondo quanto segnalato dall'insider DuskGolem, sempre particolarmente preciso e affidabile per i leak dal mondo dei videogiochi horror (via Reddit).

Ricordiamo infatti che sempre DuskGolem aveva già anticipato che lo sviluppo del nono capitolo sarebbe iniziato già a partire dal 2018, il che renderebbe Resident Evil 9 uno degli episodi con i tempi di produzione più lunghi della serie.

Tuttavia, per l'annuncio vero e proprio potrebbe ancora volerci del tempo: secondo l'insider, Capcom potrebbe scegliere di svelarne l'esistenza con un reveal trailer solo entro la fine del 2024.

Evidentemente, il publisher vorrà assicurarsi di poter presentare al meglio uno dei titoli più attesi dai fan, che avrà il duro compito di raccogliere l'eredità di Village e del recente Resident Evil 4 Remake.

Nel frattempo, pare anche che Capcom abbia in mente un altro «grande gioco» che sarà lanciato nel 2024 e che dovrebbe essere annunciato entro la fine di quest'anno, ma non è chiaro se si tratti di un progetto legato a Resident Evil o una IP totalmente diversa.

Pur essendosi rivelato negli anni un insider molto affidabile, vi ricordiamo che si tratta come sempre di indiscrezioni non confermate da prendere con le dovute precauzioni. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, Capcom ha già confermato che il nono capitolo non dovrebbe proseguire la storia della famiglia Winters, dato che l'ultimo DLC di Village ha già chiuso la saga di Ethan.

Un dettaglio che potrebbe confermare il ritorno di Chris Redfield come protagonista, come del resto era già stato anticipato in un'indiscrezione.