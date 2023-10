Resident Evil 5 riceve la "remaster" dei fan, gratis (per ora)

Pur non essendo il più amato della saga, anche Resident Evil 5 a quanto pare ha ancora qualcosa da dire.

Il titolo metteva in scena Chris Redfield e Sheva Alomar come protagonisti assoluti.

Vero anche che, nelle ultime settimane, si vocifera che RE5 potrebbe essere il prossimo remake di casa Capcom, quindi l'interesse c'è.

Ora, dopo che nei mesi scorsi Biohazard 5 ha ricevuto un vero e proprio demake a 32-bit, a sorpresa un fan ha rilasciato un pacchetto di texture per il gioco in grado di renderlo ancora più bello da vedere.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il modder TEXremaster ha appena pubblicato un nuovo texture pack HD per Resident Evil 5.

Chiamata "Ultimate HD Edition", questa mod ha lo scopo di migliorare l'aspetto di tutte le texture del gioco e le modifiche apportate sono già abbastanza impressionanti.

L'ultima versione della Ultimate HD Edition migliora la qualità di tutti i personaggi principali e dei nemici. Inoltre, rivede le texture delle prime cinque mappe (questo, quindi, sino alla fine del capitolo 1-2).

Anche se non è ancora terminata, quindi, TEXremaster ha lavorato per migliorare quasi tutto quello che c'era nei primi livelli e l'aspetto generale è davvero notevole.

La cattiva notizia è che non sappiamo se e quando il modder finirà questo progetto: la cosa frustrante è che TEXremaster ha spiegato che avrebbe continuato a lavorarci solo se avesse ricevuto delle donazioni, quindi al momento il futuro della mod è ignoto.

Capisco che aggiornare tutte le texture del gioco sia un lavoro impegnativo, ma sembra che stia usando l'IA per migliorarle, non per crearne di nuove da zero, quindi la fatica è relativa.

Se in ogni caso volete mettere le mani sopra il texture pack, al momento in forma gratuita, potete cliccare qui.

Restando in tema, stando a DuskGolem il non ancora annunciato Resident Evil 9 dovrebbe chiudere l'arco narrativo degli Winters, ma potrebbe non essere il sequel che alcuni si aspettano.