Resident Evil 9 potrebbe essere la "fine", ma anche un nuovo inizio

Dopo iVillage, ottavo capitolo della serie, sembra che Capcom si sia già messa al lavoro su Resident Evil 9, tanto che ora sono emerse nuove presunte informazioni sul gioco.

Il sequel di Resident Evil Village (lo trovate su Amazon) sarebbe infatti in arrivo già a partire dal 2025,

Questo, perlomeno, secondo quanto segnalato dall'insider DuskGolem, sempre particolarmente preciso e affidabile per i leak dal mondo degli horror.

Ora, come riportato anche da Wccftech, sempre il noto leaker sembra avere altre informazioni relative a Biohazard 9.

Il non ancora annunciato Resident Evil 9 dovrebbe chiudere l'arco narrativo degli Winters, iniziato con il settimo capitolo della serie, ma potrebbe non essere il sequel che alcuni si aspettano.

Parlando sul server Discord di The Snitch, Dusk, che in passato ha fornito informazioni corrette sulla serie survival horror, ha chiarito una precedente dichiarazione, affermando che non pensa che il prossimo titolo della serie sarà un sequel diretto di Village, anche se sia l'ottavo che il nono titolo della serie sono stati pianificati insieme in modo da portare a termine l'attuale arco narrativo.

Sebbene Resident Evil 9 chiuderà quindi la storia iniziata col 7, per certi versi segnerà anche un nuovo inizio per la serie, in quanto il franchise si sposterà su nuovi archi narrativi e in una nuova direzione.

Per quanto riguarda la data in cui potremo vivere in prima persona il gioco, DuskGolem ha ribadito che il gioco non uscirà prima del 2025, a meno che lo sviluppo non proceda in modo eccellente come nel caso del remake di Resident Evil 4.

Ricordiamo infatti che sempre Dusk aveva già anticipato che lo sviluppo del nono capitolo sarebbe iniziato già a partire dal 2018, il che renderebbe Resident Evil 9 uno degli episodi con i tempi di produzione più lunghi della serie.

Nel frattempo, Capcom ha già confermato che il nono capitolo non dovrebbe proseguire la storia della famiglia Winters, dato che l'ultimo DLC di Village ha già chiuso la saga di Ethan.

Vero anche che un dettaglio trapelato potrebbe aver confermato il ritorno di Chris Redfield come protagonista, come del resto era già stato anticipato in un'indiscrezione.