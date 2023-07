Resident Evil 4 Remake batte un traguardo "da paura" (e punta Village)

Il remake di Resident Evil 4 continua a dimostrarsi nettamente una delle uscite videoludiche più importante del 2023, ribadendo fortemente l'importanza del quarto capitolo della saga survival horror di casa Capcom.

Il ritorno di Leon Kennedy è stato particolarmente apprezzato dai fan della saga, portando Resident Evil 4 Remake a raggiungere un nuovo importante traguardo di vendite (lo trovate su Amazon).

Advertisement

Come riportato da Wccftech, Capcom ha infatti annunciato con un comunicato stampa di essere già riuscita a vendere ben 5 milioni di copie in meno di 4 mesi, mostrandosi pienamente in corsa per diventare il titolo della saga più venduto in un solo anno.

Tecnicamente parlando, Resident Evil 4 Remake non è il capitolo con le vendite più veloci al lancio: quel record appartiene al sesto episodio, che aveva piazzato 4 milioni e mezzo di copie nelle prime settimane.

Tuttavia, Resident Evil 6 ebbe un improvviso rallentamento a causa delle pessime recensioni e di uno scarso gradimento del pubblico, al punto che si dovette aspettare un anno intero prima di raggiungere le 5 milioni di copie: traguardo invece raggiunto con facilità dal remake del quarto episodio in un terzo del tempo.

E adesso il record di Resident Evil Village appare molto vicino: l'ottavo capitolo aveva infatti venduto 5.7 milioni di copie in nove mesi.

Se consideriamo che Resident Evil 4 Remake aveva invece venduto ben 3 milioni di copie in soli due giorni e che a distanza di pochi mesi sono stati piazzati altri 2 milioni, se non ci sarà alcun rallentamento, la velocità dovrebbe permettergli di battere questo nuovo record in pochissimo tempo.

Del resto, se anche Shinji Mikami ha ammesso di essersi divertito molto con il remake, allora vuol dire che Capcom ha davvero fatto tutte le mosse giuste.

Vedremo se gli sviluppatori sceglieranno di festeggiare questo traguardo con un nuovo DLC: gli achievement avevano lasciato alcuni indizi sul possibile ritorno della modalità con Ada Wong protagonista.