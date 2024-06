Resident Evil 1 starebbe per tornare su PC

Si torna a parlare di Resident Evil 1, visto che sembra proprio che il cult originale stia per tornare su PC.

La saga horror di Capcom (i cui capitoli li trovate su Amazon) ha infatti preso il via proprio con il primo gioco, da molti considerato un classico senza tempo.

Dopo che l'insider noto come DanielRPK aveva rivelato che Capcom avrebbe intenzione di rispolverare l'originale Resident Evil, purtroppo la notizia non ha mai trovato conferma.

Difatti, l'altro insider DuskGolem ha smentito le presunte conferme attribuitegli su Resident Evil 1 Remake, sottolineando di non credere affatto alle voci.

Ora, però, come riportato anche da IGN US, un rating per la versione PC dell'originale Resident Evil ha scatenato l'ipotesi che Capcom stia per rilasciare il classico gioco horror su Steam.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Un annuncio per Resident Evil su PC con una data di uscita del 18 giugno è infatti visionabile sul sito web del PEGI. Al momento della pubblicazione di questo articolo, del gioco ancora nessuna traccia.

Resident Evil è stato lanciato per la prima volta su PC nel dicembre 1996, poco più di otto mesi dopo il lancio su PSone. Quasi 30 anni dopo, il gioco originale non è disponibile sui moderni store, compreso Steam.

Infatti, nessuno dei giochi originali di Resident Evil è attualmente disponibile sulla piattaforma di Valve.

Supponendo che questo elenco PEGI indichi una riedizione, la domanda è quale versione di Resident Evil è prevista PC: nel 1997 è stata infatti lanciata una Director's Cut dell'originale (un anno dopo è uscita la Director's Cut Dual Shock Ver.).

La Director's Cut è attualmente disponibile nella libreria dei classici di PlayStation Plus. Alcuni ipotizzano che questo annuncio indichi che Capcom ha in serbo una trilogia di Resident Evil Classics. Staremo a vedere.

Resta ora da vedere se il gioco verrà ripubblicato e se sarà parte di uno dei cinque capitoli di Resident Evil attualmente in sviluppo in quel di Capcom.

Questo, senza dimenticare anche il prossimo Resident Evil 9, tanto che si parla di Leon e Jill come protagonisti.