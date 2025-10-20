Resident Evil 0 Remake potrebbe essere molto più vicino di quanto si pensasse. Secondo un nuovo report pubblicato da MP1st, il progetto sarebbe infatti entrato nella fase di piena produzione, con Capcom intenzionata a espandere in modo significativo la lore e la struttura narrativa del titolo originale. Un segnale chiaro che la casa di Osaka non ha alcuna intenzione di rallentare la sua corsa nel rinnovamento della saga survival horror più celebre al mondo.

Il remake di Resident Evil 0 — conosciuto internamente con il nome in codice “Project Chamber”, un evidente riferimento alla protagonista Rebecca Chambers — sarebbe in sviluppo già da diversi anni. Le sessioni di performance capture e voice acting sarebbero iniziate nel 2024, e secondo le informazioni trapelate, nel cast figurerebbe anche Jon McLaren, noto per aver interpretato Star-Lord nel videogioco di Guardians of the Galaxy. Un indizio che suggerisce un’attenzione particolare al lato cinematografico e recitativo del progetto.

Stando alle fonti, questo remake non si limiterà a un semplice aggiornamento tecnico, ma introdurrà una narrazione più estesa e cinematografica, con una sequenza iniziale completamente rivisitata e ampliata. L’obiettivo di Capcom sembra quello di rendere l’esperienza di Resident Evil 0 più coesa con i recenti rifacimenti di Resident Evil 2, 3 e 4, non solo in termini visivi ma anche sul piano del ritmo e della scrittura.

Per quanto riguarda la tempistica, non bisogna aspettarsi un lancio imminente. Con Resident Evil Requiem in arrivo all’inizio del 2026 e il remake di Code Veronica previsto per il 2027, Resident Evil 0 Remake dovrebbe arrivare nel 2028. Secondo i report, il progetto avrebbe subito un riavvio interno nel 2024, ma questo potrebbe aver permesso al team di ripartire con una visione più solida e moderna. Un ritardo che, se porterà a un’esperienza più completa e curata, i fan saranno probabilmente disposti ad accettare.