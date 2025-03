Remedy svela: Control 2 sarà auto-pubblicato (e nel futuro non ci sono solo videogiochi)

Era il 2019 quando l'originale Control arrivò sul mercato, lasciando un segno nel cuore dei fan delle produzioni di Remedy Entertainment.

Sappiamo che il team finlandese, autore anche del premiatissimo Alan Wake 2, è al lavoro su un nuovo episodio e pochi minuti fa sono arrivate delle nuove informazioni ufficiali: è stato confermato che Control 2 sarà auto-pubblicato. Il precedente, ricorderete, era stato pubblicato e distribuito invece da 505 Games.

Il fatto che il gioco sia completamente auto-pubblicato significa che Remedy avrà assoluta libertà creativa. Per finanziare il progetto, che sarà molto ambizioso, ci sarà però un grande partner d'eccezione: si tratta di Annapurna Interactive, etichetta che i videogiocatori ben conoscono per il suo supporto a progetti originali e dal grande piglio creativo.

Come leggiamo sul sito ufficiale di Remedy, «Remedy è entusiasta (per quanto entusiasti possano essere i finlandesi!) di annunciare di essere al lavoro con Annapurna, che sta co-finanziando lo sviluppo di Control 2 e sta portando i franchise di Alan Wake e Control a film, Serie TV e altri media».

Il riferimento è al fatto che Annapurna, oltre alla divisione Interactive, è anche una major cinematografica.

Control 2 e una Remedy cross-mediale

La nota ufficiale, firmata dal direttore delle comunicazioni Thomas Puha, prosegue:

«Cosa significa questo per voi, i nostri cari fan? Prima di tutto significa che Remedy è in grado di fare di Control 2 esattamente il gioco che vuole, mentre ora abbiamo anche un partner incredibile per estendere le nostre proprietà intellettuali ad altri media. Inoltre, pubblicheremo Control 2 noi stessi. Quando guardo tutti i giochi che abbiamo in cantiere, il futuro di Remedy è incredibilmente entusiasmante. Potete contare su di noi per continuare a portarvi incredibili esperienze videoludiche».

I lavori sono già in corso e leggiamo che «il team di sviluppo di Control 2 sta lavorando a pieni motori in vista del gioco», il che significa che possiamo aspettarci che si siano già mossi dei passi concreti in vista del ritorno dell'amata IP, che solo pochi giorni fa ha celebrato il suo quinto compleanno sui social.

«Siamo davvero entusiasti di avere Annapurna con noi!» ha esultato Mikael Kasurinen, direttore creativo per Remedy. «I valori creativi di Annapurna si allineano perfettamente ai nostri, il che li rende un partner di grande ispirazione per il viaggio che abbiamo davanti.

Noi di Remedy stiamo lavorando a Control 2 da un po', ormai, e pensiamo che Annapurna sia il partner perfetto con cui lavorare, mentre lo sviluppo prosegue verso la produzione e poi verso la linea del traguardo».

Anche Sam Lake non ha nascosto la gioia per questo accordo, soprattutto in virtù delle possibilità cross-mediali che Annapurna apre alle IP di Remedy:

«Sono davvero felicissimo (sì!) dell'opportunità di espandere la storia di Alan Wake e di tutto il nostro Remedy Connected Universe a media che vanno al di là dei giochi, e di costruire questa stretta collaborazione con giochi, film, TV e altri mezzi di comunicazione, con una visione unica. Sono convinto che Annapurna sia il partner perfetto per noi, affinché questo sogno diventi realtà».

Rimaniamo allora in attesa di scoprire delle novità sul gioco e sulle future trasposizioni dei giochi di casa Remedy, che da sempre ha avuto un grande amore anche per il cinema e la serialità televisiva.