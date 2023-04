Redfall, ecco i requisiti PC in attesa dei 60fps

Redfall si prepara al lancio e, in attesa della versione Xbox Series X, intanto potete scoprire se il vostro PC potrà far girare il titolo di Arkane.

La nuova esclusiva nata dall'acquisizione di Bethesda, che trovate su Amazon, è stata al centro di molte chiacchiere nelle ultime settimane.

Per il fatto che, anche su Xbox Series X, il titolo non girerà nativamente a 60fps al lancio. Una cosa che ha fatto infuriare i fan che hanno chiesto che il gioco venisse rinviato.

Un elemento che si aggiunge al chiacchiericcio già non estremamente positivo che si è generato intorno a Redfall tanto che, per alcuni, sembra proprio che sia la stessa Bethesda a volere la sciagura della produzione.

In queste ore, per altro, è stato già rotto il day one del gioco con le copie fisiche che sono in circolazione (tramite OnMSFT) e riportano un adesivo che corregge la dicitura "60fps" sulla stampa, dichiarando che l'aggiornamento uscirà successivamente.

Mentre il preload su console è attivo, però, in attesa che Arkane possa portare il suo Redfall a 60fps, ecco cosa vi servirà per giocarlo su PC:

Per "mostare i denti" su PC, parafrasando il claim della campagna promozionale, vi servirà quindi un bel PC tutto sommato. Con il quale non sentirete il problema dei 60fps neanche da lontano.

Certo è paradossale che una delle prime produzioni esclusive nate dall'accordo con Bethesda si ritrovi con problemi del genere.

Chissà che, nonostante questo problema, alla fine Redfall non possa dimostrarsi una produzione ottima in ogni caso anche con lo spauracchio di Starfield.

Se volete aggiornarvi sullo shooter vampiresco vi consigliamo di recuperare una delle nostre interviste con i creatori del gioco.

Per altre notizie dal mondo Xbox, continua la bagarre per il mancato accordo dell'acquisizione Activision-Blizzard, ma la lotta non è decisamente finita.