Red Dead Redemption si aggiorna a sorpresa

Rockstar Games ha rilasciato un nuovissimo aggiornamento per la versione PlayStation 4 e Nintendo Switch di Red Dead Redemption, uscita lo scorso anno.

I fan hanno chiesto per anni un remake o un remaster del gioco (che trovate su Amazon), otttenendo infine un porting del gioco su Switch e PS4.

Molti giocatori si sono arrabbiati quando hanno capito che Rockstar non aveva intenzione di rilasciare un vero remake di Red Dead Redemption e che avrebbe invece scelto la strada della riedizione.

Altri sono stati invece abbastanza felici di poter finalmente rivisitare il gioco sulle moderne console PlayStation.

Poiché PS5 è retrocompatibile con PS4, la versione old-gen di Red Dead Redemption era disponibile anche per chi giocava con il nuovo hardware di Sony.

In ogni caso, per chi fosse interessato, è disponibile da ora un nuovo aggiornamento da scaricare per la versione PS4 e Switch di Red Dead Redemption (via GameRant).

Il nuovo update è disponibile per il download in questo momento per i giocatori e aggiunge una schermata dei Termini di servizio al gioco e apporta vaghi miglioramenti alla "stabilità", ma le note della patch non forniscono ulteriori dettagli su questo fronte.

Purtroppo, infatti, non sono previsti nuovi contenuti al western open-world, quindi la maggior parte degli aggiornamenti del gioco sarà probabilmente mirata solo a piccole correzioni.

In questo momento, Rockstar Games è concentrata sullo sviluppo di Grand Theft Auto 6, che, secondo quanto riferito, ha subito una notevole accelerazione ed è in dirittura d'arrivo.

È possibile che Rockstar rivisiti il franchise di Red Dead più in là, ma sembra che il suo obiettivo principale per il prossimo futuro sia GTA.

Del resto, lo stesso doppiatore di Arthur Morgan si è detto possibilista circa la realizzazione di un Red Dead Redemption 3, che a conti fatti troppo male non sarebbe.