Gli appassionati di Red Dead Redemption hanno oggi un motivo in più per tornare a esplorare il selvaggio West in compagnia.

Il modder K3rhos ha infatti rilasciato la versione alpha di una nuova mod multiplayer per PC, chiamata RDRMP.

Pensata per replicare l’esperienza di mod famose come FiveM per GTA 5 (che trovate su Amazon) e Multi Theft Auto per San Andreas, RDRMP introduce un sistema di scripting personalizzato basato su LUA, che consente di creare server personalizzati con regole uniche, modalità di gioco inedite e nuove funzionalità di gameplay.

Al momento, però, si tratta ancora di una versione molto preliminare: l’alpha è acerba, con pochi contenuti, bug e assenza di rifiniture.

Non è quindi pensata per i giocatori occasionali in cerca di un’esperienza multiplayer completa, ma piuttosto per sviluppatori di server che vogliono iniziare a testare e costruire le basi della mod.

Per chi spera di poter cavalcare al tramonto con gli amici, sarà necessario armarsi di pazienza. Il potenziale, però, è enorme: se il progetto proseguirà sullo stesso binario di FiveM per GTA 5, potremmo assistere alla nascita di un ecosistema multiplayer vasto e completamente personalizzabile anche per Red Dead Redemption.

Chi fosse curioso può già scaricare l’alpha dal link ufficiale fornito dal creatore e che trovate qui, tenendo bene a mente che si tratta solo dell’inizio.

Ma chissà: magari entro la fine del 2025 potremo finalmente giocare a Red Dead Redemption in compagnia, in una nuova frontiera multiplayer fatta dai fan, per i fan.

Restando in tema, avete letto che Rockstar Games ha aumentato "di nascosto" il prezzo di entrambi i capitoli di Red Dead Redemption in alcuni paesi, incluso il Regno Unito?

Ma non solo: a quanto pare i fan vogliono RDR1 "incluso" in Red Dead Redemption 2 next-gen, se e quando uscirà, cosa che mi auguro caldamente.