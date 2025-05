Rockstar aumenta il prezzo di Red Dead Redemption 1 e 2, ma non in Italia

Acquistare la duologia di Red Dead Redemption è diventato leggermente più costoso in alcuni paesi: pare infatti che Rockstar Games abbia deciso, senza alcuna spiegazione, di aumentarne il prezzo sugli store digitali di Xbox e PlayStation.

Come segnalato da Pure Xbox e Push Square, questa bizzarra scelta è stata presa solo in alcuni territori: tra questi troviamo Regno Unito, Brasile, Repubblica Ceca e Cile.

Nello specifico, c'è stato un aumento di 5 sterline sul prezzo Xbox di Red Dead Redemption 1 e 2, mentre su PlayStation Store il prezzo del primo capitolo è aumentato di 10 sterline, confermando le 5 sterline aggiuntive per l'avventura di Arthur Morgan (che trovate scontata su Amazon).

Un cambiamento che viene confermato anche nel nuovo prezzo del bundle completo della duologia, adesso prezzato a 15 sterline in più nel Regno Unito, corrispondenti dunque a circa 17.75€ aggiuntivi.

Fortunatamente questo sovrapprezzo non ha colpito il mercato italiano o ulteriori territori europei, ma la situazione lascia decisamente perplessi: perché Rockstar Games ha deciso di aumentare il prezzo di questi due open world e perché farlo solo in questi territori?

Difficile immaginare che il sovrapprezzo sia legato a potenziali dazi del governo statunitense, considerando che comunque non coinvolgevano i prodotti digitali, motivo per il quale non posso dare una spiegazione certa.

Ciò che sorprende è che per quanto riguarda le versioni Xbox è stato aumentato il prezzo della versione Xbox 360: non credo ci sia bisogno di sottolineare quanto la decisione non possa che scatenare perplessità.

Terremo naturalmente d'occhio la situazione, augurandoci di non dover riportare sulle nostre pagine eventuali sovrapprezzi per il territorio italiano: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

In ogni caso, probabilmente non era questo il modo in cui i fan speravano venisse festeggiato il 15esimo anniversario del primo Red Dead Redemption.