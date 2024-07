Red Dead Redemption 2, un'espansione gratuita dei fan migliora una location specifica

Red Dead Redemption 2 è un gioco che puntualmente riceve nuovi contenuti realizzati dai fan e spesso gratuiti.

Il cult western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo bassissimo) è infatti ancora particolarmente apprezzato.

Basti pensare che alcune settimane fa dei modder hanno deciso di dare vita a un vero e proprio finale alternativo (per di più giocabile).

Senza contare che di recente un fan ha deciso di aggiungere un bel po' di animali inediti nella modalità per giocatore singolo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, qualcuno ha deciso di rilasciare per Red Dead Redemption 2 una nuova espansione chiamata “Colter”.

Si tratta di una piccola espansione se paragonata alle altre mod disponibili, la quale è in grado di dare vita a un luogo privo di “elementi interattivi”.

Colter è un insediamento di Red Dead Redemption 2 ormai abbandonato, un ottimo posto per accamparsi. Di fatto, si tratta di una location piuttosto solitaria anche per un personaggio schivo come Arthur.

Creata dal modder RedPeds, “Colter” popola la città un tempo morta con vari personaggi e animali, ognuno impegnato in attività e scenari unici.

Grazie agli sforzi di RedPeds, è possibile sperimentare un'atmosfera più vibrante e coinvolgente mentre si esplora quest'area ora decisamente "viva".

Nonostante sia stato reso disponibile da pochissimi giorni, il download via NexusMods è già stato ben accolto dai fan.

«Ottimo lavoro, come sempre», ha commentato tale "RyuHazaki" su YouTube. Un altro utente ha detto che la mancanza di contenuti del Colter originale aveva senso, ma che era «troppo poco popolato». Insomma, ben fatto.

Restando in tema, è da poco disponibile per il download un nuovo pacchetto di texture HD gratuito per Red Dead Redemption 2, che ne revisiona un numero realmente notevole.

Sempre per quanto riguarda le mod, ricordiamo anche che una certa quantità di contenuti tagliati dalla versione finale del gioco è stata ripristinata di recente proprio da un modder.