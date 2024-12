Red Dead Redemption 2 regala bonus online gratis per Natale

Rockstar Games porta il Natale nel Selvaggio West con nuovi contenuti gratuiti per Red Dead Redemption 2.

Non è la prima volta che il comparto multiplayer online dedicato al secondo capitolo della serie ambientata nel Far West (che trovate su Amazon) offre bonus ed extra gratuiti.

Già la scorsa estate è stato infatti il turno di un pacchetto tutto da scaricare, ma a quanto pare non è finita qui.

Come riportato anche da GamingBible, quindi, Rockstar ha quindi deciso di regalarci una dose di spirito natalizio con una serie di contenuti speciali per Red Dead Online.

Annunciata sul blog ufficiale di Rockstar, arriva una nuova missione dedicata al periodo natalizio.

In A Merry Call to Arms, i giocatori dovranno difendere insediamenti decorati come il Ranch Adler o Rhodes da orde di banditi senza scrupoli.

Completare questa sfida non solo sarà una prova di abilità, ma garantirà anche ricompense doppie.

E non è tutto: partecipare con una Persistent Posse (una squadra fissa) sbloccherà ulteriori premi esclusivi:

Mappa del Tesoro di San Luis Shore

Cappotto invernale rosso per il fucile a pompa, raggiungendo l’Onda 5

Entrambe le ricompense saranno disponibili fino al 6 gennaio. Anche senza cimentarsi nelle missioni, Rockstar ha pensato a tutti i giocatori di Red Dead Online.

Basterà effettuare l’accesso nelle seguenti date per ottenere oggetti esclusivi:

Dal 24 al 30 dicembre: il Cappotto verde Torranca

Dal 31 dicembre al 6 gennaio: un reset gratuito dell’onore

Una emote gratuita

Un tonico per la perdita di peso.

Durante il periodo festivo, Rockstar solleverà il blocco di livello per il temibile Krampus Shotgun, rendendolo accessibile a tutti. Inoltre, accedendo al gioco si potrà ottenere il Winter Evans Repeater Variant, una variante esclusiva di fucile.

I regali ci sono, le decorazioni anche, ma manca qualcosa sotto l’albero: un secondo trailer per GTA 6 (visto che è passato un anno dal primo). Tuttavia, questa dose di selvaggio West natalizio renderà l’attesa più dolce.