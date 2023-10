Red Dead Redemption 2, "Nuevo Paraiso" offre una nuova area esplorabile (grazie ai fan)

Red Dead Redemption 2 ha da poco compiuto cinque anni, sebbene i fan non sembrano voler smettere di includere nuovi contenuti.

Il western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti ancora giocato da tantissimi giocatori.

Advertisement

Del resto, con impostazioni ultra il gioco in questione è ancora in grado di tenere testa a tutti, che poco non è.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Red Dead Redemption 2 ha ricevuto un contenuto scaricabile gratuito creato dai fan: stiamo parlando di "Nuevo Paraiso".

Questa mod offre infatti una nuova area completamente esplorabile, sebbene gli autori la definiscano ancora "pesantemente incompiuta" rispetto all'idea di base.

Nonostante i difetti e le mancanze, di cui l'autore della mod parla apertamente (e che immaginiamo verranno corrette successivamente), "Nuevo Paraiso-Mexico Mod WIP" ha un aspetto davvero molto interessante e non mancherà di dimostrare ancora una volta - come se ce ne fosse bisogno - quando Red Dead Redemption 2 offra a livello ambientale.

Se ci state facendo un pensierino, cliccate qui e scaricatela in forma gratuita (dovete essere in possesso del gioco originale, ovviamente in versione PC, visto che tutte le edizioni console non sono compatibili con le mod create dalla community).

Del resto, l'open world di Red Dead Redemption 2 è fatto ancora così estremamente bene che è normale che i giocatori ne vogliano ancora, anche se si tratta di semplici creazioni dei fan.

Restando in tema di contenuti aggiuntivi rilasciati dagli appassionati in queste settimane, grazie al recente rilascio della mod nota come "Bandit Hideouts", sono ora disponibili altre 48 missioni a tema fuorilegge in Red Dead Redemption 2.

Inoltre, non sappiamo inoltre se Rockstar abbia in programma un Red Dead Redemption 3. Sarebbe strano il contrario, in effetti, visto anche che i fan nel frattempo danno vita a trailer del gioco realmente sorprendenti.