Red Dead Redemption 2, 48 nuove missioni disponibili gratis, grazie ai fan

Red Dead Redemption 2 è un gioco che non riceverà nuovi contenuti, sebbene a quanto pare ci pensano i fan a colmare il vuoto.

Il classico open world ambientato nel Far West (lo potete fare vostro su Amazon) ha dalla sua diversi extra realizzati dai modder di tutto il mondo.

Basti pensare che c'è una mod che i giocatori di Red Dead Redemption 2 stanno amando, nata come un'espansione del gioco principale: stiamo parlando di Life of Crime.

A quanto pare, però, non è finita qui: come riportato anche da GamingBible, grazie al recente rilascio della mod "Bandit Hideouts", sono ora disponibili altre 48 missioni.

Creata da un piccolo team di programmatori, questa mod estende alcune delle meccaniche più popolari del gioco, aggiungendo nascondigli di banditi in tutta la mappa.

Aggiunge infatti 77 nascondigli, oltre a 20 luoghi di imboscata. Tuttavia, la mod modifica anche il modo in cui i banditi agiscono; ad esempio, ora i fuorilegge inseguono il giocatore se questi decide di lasciare l'area per scappare.

I banditi sono un ottimo diversivo e vi attaccheranno a vista, oltre al fatto che - come se non bastasse - in questo pacchetto ci sono anche gli zombie.

Insomma, se ci state facendo un pensierino, potete scaricare il tutto - ovviamente in forma gratuita - a questo indirizzo.

Restando in tema, grazie a una mod di Red Dead Redemption 2 potete da ora scegliere il vostro fedele amico a quattro zampe ed esplorare con lui il vasto open world.

Ma non è tutto: il modder 'WickedHorseMan' ha rilasciato un nuovo pacchetto di texture sempre e solo per il gioco Rockstar, grazie al supporto delle IA.

Infine, per non farci mancare niente, un'altra mod davvero interessante rilasciata tempo fa per il titolo wester ha rivisto quasi completamente il sistema di leggi presente nel gioco: dategli un'occhiata se vi va.