Red Dead Redemption 2 incontra Resident Evil, grazie ai fan

Nonostante sia uno dei giochi più acclamati dalla critica di tutti i tempi, Rockstar Games non ci ha mai regalato un'espansione single player per Red Dead Redemption 2.

Il western (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti ancora oggi molto giocato.

Del resto, l'avventura di Arthur Morgan è un gioco che anche dal punto di vista delle vendite sembra non voler rallentare.

Ciò che è sconcertante è che persino il gioco originale del 2010 aveva dalla sua in contenuto a tema horror Undead Nightmare.

I fan avevano sperato che Red Dead Redemption 2 potesse ricevere prima o poi un sequel di Undead Nightmare, ma al netto di qualche coraggioso tentativo fan made non è stato rilasciato nulla di ufficiale.

Ora, come riportato anche da GamingBible, qualcuno ha preso in mano la situazione con mod come la "Misterix Redemption" per PC.

Creata da "HermanDude" e disponibile gratuitamente tramite Nexus Mods (la trovate qui), si tratta di una chicca da non perdere anche per i fan di Resident Evil.

La mod aggiunge al gioco una serie di creature inquietanti, tanto meravigliose quanto letali, tra cui zombie, vampiri, un megalodonte e altro ancora da cacciare.

A quanto pare, la mod "Misterix Redemption" è ancora in fase Alpha, quindi è bene aspettarsi bug e difetti. Detto questo, sembra essere molto divertente.

Restando in tema horror, ci sono 8 misteri di Red Dead Redemption 2 che forse vi sono sfuggiti, dagli UFO, passando per il Bigfoot e il treno fantasma.

Ma non solo: i fan hanno iniziato discusso anche delle location più inquietanti di Red Dead Redemption 2 e una ne è uscita vincitrice.

Infine, per concludere, altri appassionati del gioco hanno deciso di riscoprire la missione nota con il nome di "Fiori per una signora", ma più per la sorpresa davvero macabra che attende John.