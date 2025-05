Red Dead Redemption 2 "imita" GTA 6, aspettando Red Dead 3

Nel mondo dei videogiochi, Red Dead Redemption 2 è considerato uno dei capolavori assoluti.

Un titolo (che trovate su Amazon) che ha ridefinito l’open world con una narrazione intensa, paesaggi mozzafiato e un protagonista, Arthur Morgan, capace di lasciare un segno profondo nei cuori dei giocatori.

Ma mentre l’hype globale è concentrato su GTA 6, è impossibile non domandarsi: come sarebbe il Trailer 2 di Grand Theft Auto VI a confronto con le immagini di Red Dead Redemption 2, aspettando Red Dead Redemption 3?

Negli ultimi mesi, i fan si sono scatenati su forum e social. Un post su X ha riacceso i riflettori sul possibile ritorno del franchise, mostrando infatti una ricostruzione del trailer di GTA 6 utilizzando il motore di Red Dead Redemption 2. Nulla di ufficiale, certo, ma abbastanza per alimentare le speranze.

È noto che Rockstar ama i tempi lunghi e che punta a prodotti rifiniti fino all’ultimo dettaglio. Ma il fatto che RDR2 sia uscito ben sette anni fa fa crescere la probabilità che qualcosa si stia muovendo. Magari in sordina, come spesso accade con lo studio di New York.

I fan meritano un nuovo Red Dead Redemption. E Rockstar, che ha dimostrato più volte di saper raccontare storie potenti, può — e deve — riportarci in quel mondo pieno di polvere, tramonti infuocati e scelte morali impossibili.

Come giocatore, è difficile accettare il silenzio su un franchise così amato. Red Dead Redemption 2 non è stato solo un gioco: è stata un'esperienza, un viaggio emotivo che ci ha lasciati diversi.

Credo che Rockstar abbia già piantato il seme del prossimo capitolo, e anche se ci vorranno anni, sono pronto ad aspettare. Perché un ritorno nel West, fatto come solo loro sanno fare, vale ogni secondo di attesa. Nel mentre, avete letto che secondo alcuni GTA 6 e RDR2 sarebbero collegati?