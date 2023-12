Red Dead Redemption 2, c'è chi proprio non accetta di aver finito il gioco

Anche se gli occhi sono tutti rivolti verso GTA 6, i fan non smettono di giocare a Red Dead Redemption 2.

Il secondo episodio della saga open world (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) è infatti un titolo che impattato e non poco nella community.

Advertisement

Del resto, c'è chi sta già discutendo sul protagonista di un eventuale terzo capitolo, quindi è palese che l'interesse verso il Far West Rockstar sia ancora alto.

Ora, come riportato anche da GamingBible, qualcuno ha terminato la storia in Red Dead Redemption 2 ed è stato colpito da un'improvvisa sensazione di tristezza.

In molti vogliono conservare il ricordo senza iniziare una nuova partita e per questo motivo non hanno mai più giocato a Red Dead Redemption 2.

«Ho appena finito RDR2 e mi sento così vuoto. Per favore, consigliatemi giochi simili per riempire questo vuoto nella mia anima», ha chiesto IndependentTap513.

«Per un maggiore contesto, mi sono piaciute di più la storia e le parti incentrate sui personaggi, quindi tenetelo a mente.».

«Non c'è alternativa, ci sarà per sempre un vuoto dentro di te. Accettalo, convivi con esso. Mi dispiace», ha risposto amala97, e a dirla tutta non ha tutti i torti.

«Il Red Dead Redemption originale, direi, sarebbe un'alternativa, ma non si avvicina neanche lontanamente a quello che offre RDR2», ha suggerito Shady kind of Green. «Ti diagnostico la depressione da Red Dead», ha esclamato dnh.

Per fortuna, alcuni utenti hanno offerto suggerimenti utili come Ghost of Tsushima, le serie Uncharted e Mass Effect, nonché The Last of Us e The Witcher 3: Wild Hunt, almeno per quanto riguarda l'elevato livello di immersione in un mondo aperto.

Ad ogni modo, però, è altrettanto vero che Red Dead Redemption 2 è ancora un gioco che si regge da solo sulle proprie gambe.

Chissà se anche un eventuale Red Dead Redemption 3 farà questo effetto, visto che un insider avrebbe di recente lasciato intendere che qualcosa circa un terzo capitolo starebbe muovendosi.

Ma non è tutto: un altro appassionato ha dato vita a un curioso trailer dedicato a un ipotetico nuovo episodio della serie ambientata nel Far West di Red Dead Redemption.