Quantum Error ha una data d'uscita (nel periodo più affollato dell'anno, sì)

Era stato annunciato parecchio tempo fa, salvo poi far perdere le sue tracce: stiamo parlando di Quantum Error, il videogioco sparatutto dalle atmosfere horror che vi porrà nei panni di un coraggioso pompiere, chiamato ad affrontare orrori indicibili.

Il gioco, inizialmente annunciato anche per console di vecchia generazione, di recente aveva fatto parlare di sé più che altro per la cancellazione dell'edizione PS4 e perché gli sviluppatori, del team Teamkill Media, avevano fatto sapere di poterlo far girare solo sugli SSD di PS5, con quelli di Xbox Series X che ora come ora non sarebbero abbastanza performanti per poterlo ospitare – almeno secondo gli autori, appunto.

Ora, con un nuovo trailer, è stata finalmente fissata anche la data d'uscita del gioco, che andrà ad accasarsi nel periodo più affollato di quest'anno: si parla infatti del 3 novembre 2023, quando Quantum Error esordirà ufficialmente su PS5.

Ambientato nel 2109 nell'eponimo centro di ricerca Quantum Error, il gioco vi pone di fronte al momento in cui quest'ultimo viene attaccato da una entità misteriosa non meglio identificata.

Sarete voi, nei panni del capitano Jacob Thomas, a dover andare a verificare cosa stia succedendo.

L'idea degli autori era quella di realizzare un horror cosmico, un genere che di recente ha visto anche il ritorno di Dead Space con un ottimo remake e il debutto di The Callisto Protocol, che ha invece causato più discussioni nella critica internazionale (lo trovate su Amazon).

Sappiamo che in futuro Quantum Error arriverà anche su PC e su Xbox Series X|S, comunque, ma per il momento non è stato ancora riferito quando. Non si tratta, insomma, di una esclusiva PS5 "voluta", ma di una uscita sulla console Sony in anticipo rispetto alle altre piattaforme proprio per via dell'SSD, che avrebbe permesso agli sviluppatori di far girare il loro gioco, realizzato in Unreal Engine 5, grazie alla sua velocità.

Attendiamo di vedere all'opera il capitano Thomas il prossimo novembre.