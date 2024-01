Prime Gaming, disponibili gli ultimi giochi gratis di gennaio 2024

Da questo momento sono ufficialmente disponibili altri due giochi gratis su Prime Gaming: si tratta degli ultimi omaggi che saranno resi disponibili per gennaio 2024, in attesa di scoprire quali saranno i regali distribuiti per il prossimo mese.

Ricordiamo infatti che tutti gli utenti iscritti all'apposito servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono accedere anche a diversi vantaggi pensati per i giocatori, come i giochi gratis mensili distribuiti su cadenza settimanale.

Proprio come accaduto già la scorsa settimana, Amazon Prime Gaming ha offerto per questo weekend un gioco gratis aggiuntivo rispetto a quanto annunciato in precedenza: da questo momento potete infatti riscattare non solo Yars: Recharged, ma anche Behind the Frame: The Finest Scenery VR.

Yars Recharged è una reimmaginazione del classico sparatutto Atari, che fonde elementi arcade, shooter e bullet hell: dovrete cercare di evitare tutti gli attacchi nemici e sfondare le difese, il tutto con una colonna sonora davvero coinvolgente.

Il secondo gioco gratis, Behind the Frame The Finest Scenery VR, è invece un omaggio che potrà essere scoperto solo se siete in possesso di un visore VR: si tratta di una vivid fiction interattiva, un'esperienza rilassante in cui scoprirete un'aspirante artista intenta a finire l'ultimo pezzo per la sua galleria, con immagini ispirate ai disegni di Studio Ghibli.

Per il riscatto di Yars Recharged sarà necessario avere un account su Epic Games Store, mentre Behind the Frame è scaricabile tramite l'apposita Amazon Games App: in entrambi i casi, non è comunque necessario effettuare alcun acquisto aggiuntivo.

Una volta riscattati, i giochi gratis resteranno vostri per sempre: vi consigliamo dunque di procedere il prima possibile tramite i seguenti link ufficiali su Prime Gaming.

Avete come sempre circa 33 giorni di tempo per riscattare i vostri nuovi omaggi: resteranno dunque disponibili fino al 28 febbraio 2024.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno svelati i nuovi titoli gratuiti del prossimo mese: nel frattempo, potete ingannare l'attesa riscattando l'ultimo gioco gratis di Epic Games Store.