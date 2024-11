Quanto pesa Stalker 2: Heart of Chornobyl? Tantissimo

Se intendete giocare a Stalker 2: Heart of Chornobyl fin dal day-one, non possiamo fare altro che consigliarvi di effettuare il pre-load, dato che le dimensioni ufficiali sono anche più impressionanti di quanto si potesse immaginare.

GSC Game World ha confermato nelle scorse ore che il titolo è entrato ufficialmente in fase Gold, confermando di fatto che lo sviluppo è completo e che non ci sarà alcun tipo di rinvio.

Questo significa che Stalker 2 sarà disponibile tra appena una settimana, più precisamente dal 20 novembre, e che potrà essere giocato fin dal day-one tramite Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) o PC Game Pass.

Come segnalato da Destructoid, il team di sviluppo ha già aperto i pre-load su PC e console e aggiornato le specifiche ufficiali, incluse le dimensioni complete del gioco: meglio prepararvi a dovere, perché sono davvero impressionanti.

Avrete infatti bisogno di oltre 160GB di spazio libero per installare Stalker 2 sui vostri PC, mentre su Xbox Series X|S le dimensioni arrivano a "soli" 146GB totali.

Non si tratta dunque affatto di un gioco leggero e, con molta probabilità, diversi giocatori dovranno liberare spazio prima di poter scoprire questo nuovo gioco fin dal day-one.

Fortunatamente, il pre-load tramite Game Pass vi permetterà di organizzarvi a dovere con il giusto anticipo: assicuratevi dunque di avere a disposizione abbastanza spazio in memoria prima che arrivi il 20 novembre 2024.

Per chi ha seguito attivamente gli ultimi sviluppi, queste dimensioni potrebbero non essere così sorprendenti: Stalker 2 ha sempre messo al primo posto una componente grafica di primo livello, come dimostrato nel suo ultimo gameplay trailer di circa 35 minuti.

Ricordiamo che lo sviluppo di Stalker 2 non è stato affatto semplice: GSC Game World si è infatti ritrovata ad affrontare anche la guerra in Ucraina, con diversi sviluppatori coinvolti in prima persona nei combattimenti. Il solo fatto che stia uscendo rappresenta dunque già un'ottima notizia.