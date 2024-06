Quanto pesa Astro Bot su PS5? Non poco

Dopo Astro's Playroom, Team Asobi sta per tornare alla grande con il prossimo Astro Bot, previsto sempre su console PS5.

Il gioco (potete prenotarlo già scontato su Amazon) ci riporterà nel folle mondo platform visto al lancio della console current-gen di Sony.

Da quello che sappiamo, la nuova esclusiva PS5 sarà infatti una nuova lettera d'amore agli appassionati PlayStation.

Ora, come riportato anche da Genki su X/Twitter, sembra proprio che Astro Bot occuperà non poco spazio sulle vostre PS5, a differenza del predecessore.

Stando a quanto rivelato, infatti, Astro Bot peserà intorno ai 66 GB circa. Per fare un confronto, il precedente Astro's Playroom pesava "solo" 11 GB, ed era preinstallato nella console sin al lancio.

Se le informazioni si riveleranno corrette, tra le mani avremo di fatto un gioco a tutto tondo, e non più una sorta di tech demo (seppur divertentissima e piena di contenuti). Vi terremo ovviamente aggiornati.

Restando in tema, abbiamo da poco avuto modo di provare il gioco con mano, spiegandovi che «Astro Bot è, da quello che abbiamo potuto provare con mano, la consacrazione di un piccolo, grande personaggio (Astro, appunto), che mira a diventare quello che in PlayStation manca ormai da troppi anni, ossia una vera e propria icona.D'altro canto, il gioco stesso sembra essere un platform vibrante e coloratissimo, che rappresenterà (giocoforza, vista la mancanza di altre uscite di peso su PS5) uno dei big da tenere d'occhio per la seconda metà dell'anno su console Sony.»

Ma non solo: non contenti, abbiamo scambiato anche due chiacchiere con Nicolas Doucet di Team Asobi per farci dire alcune curiosità sul gioco: leggi la nostra intervista.

Infine, avete letto anche che il creative director ha già annunciato anche che Astro Bot sarà aggiornato costantemente nel corso del tempo, anche con DLC totalmente gratuiti?