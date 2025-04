«Quanto ho speso in totale su Steam?», ora si può rispondere a questa terrificante domanda

Con gli acquisti in digitale spesso si perde la cognizione di quanti soldi effettivamente escano dalle nostre tasche virtuali, e con Steam la situazione può degenerare facilmente.

Essendo la piattaforma numero uno per quanto riguarda il mondo PC, è spesso al centro della stragrande maggioranza delle transazioni che coinvolgono la community dei videogiocatori.

Tra offerte e i leggendari saldi, anche se meno interessanti che in passato, ci ritroviamo spesso e anche volentieri ad acquistare su Steam.

Ma quanto, esattamente, abbiamo speso su Steam? Ora c'è una risposta semplicissima a questa domanda, come riporta The Gamer.

C'è una funzione nascosta, nel senso di non estremamente pubblicizzata, per cui non si può solo conteggiare lo storico degli ultimi acquisti, ma lo storico del totale speso da quando avete creato il vostro account.

Una grande curiosità o un vero disastro, a seconda delle situazione.

Per vedere quanto avete speso in totale su Steam da quanto avete creato l'account, dovrete seguire queste impostazioni:

Aiuto Assistenza di Steam Il mio account Dati associati al tuo account Steam Fondi esterni utilizzati

A quel punto vi verrà chiesta nuovamente la password o una scansione del codice QR via app mobile. Dopodiché potrete scoprire il totale della vostra spesa complessiva da quando avete creato l'account di Steam.

Su Reddit alcuni utenti dichiarano di aver speso oltre $26mila, con qualcuno che dichiara di aver speso anche oltre $40mila.

E pensare che Steam spesso offre dei giochi gratis, che siano promozioni come quelle di Metro 2033 o giochi che periodicamente arrivano gratis. Pensate se non ci fossero mai stati giochi gratuiti, in generale, sulla piattaforma.