Resident Evil 9, nuovi indizi su reveal e uscita

L'apparizione di una pagina dedicata a Resident Evil 9 su Metacritic ha subito scatenato l'entusiasmo della community, alimentando le voci di un annuncio imminente del gioco.

Per il momento, non sappiamo molto altro, tranne il fatto che la trama dovrebbe riprendere gli eventi visti nel finale di Village (lo trovate su Amazon).

Nelle scorse settimane sono emerse indiscrezioni verso un presunto reveal di Resident Evil 9 allo State of Play, ma così non è stato.

In particolare, molti fan stanno puntando i riflettori sui The Game Awards di dicembre 2024 come palcoscenico ideale per la rivelazione ufficiale (via PlayStation Lifestyle).

Sebbene questa non sia una mossa inedita per Metacritic — che in passato ha anticipato la creazione di pagine per giochi non ancora annunciati, come accaduto con Resident Evil 4: Gold Edition — l'apparizione di questa pagina ha riacceso le speculazioni su un possibile lancio di Resident Evil 9 entro i primi mesi del 2025.

Non è un caso che i fan abbiano cominciato a fantasticare su date precise. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui l'insider DuskGolem, noto per la sua credibilità nel settore, il titolo potrebbe essere in sviluppo da ben sette anni e potrebbe arrivare sugli scaffali già a gennaio del prossimo anno.

Se si considerano i precedenti di Capcom, una finestra di lancio invernale non sarebbe affatto sorprendente.

Gli ultimi capitoli del franchise sono stati spesso svelati pochi mesi prima della loro pubblicazione, mantenendo viva la tensione e la curiosità degli appassionati fino all'ultimo momento.

Ma non si può ignorare la natura incerta di queste informazioni. I rumor, per quanto accattivanti, restano tali finché non viene ufficializzata una dichiarazione da parte di Capcom.

Ecco perché i fan della serie dovranno armarsi di pazienza e attendere un annuncio concreto, che potrebbe arrivare durante uno degli eventi videoludici più importanti del 2024.

Se confermata, questa informazione renderebbe l'attesa ancor più significativa, suggerendo che Capcom stia preparando un titolo capace di ridefinire i confini del genere survival horror.

Nel mentre, i fan di Resident Evil saranno felici di sapere che tre remake sono disponibili in un'unica offerta.