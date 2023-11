Quanto ha venduto Red Dead Redemption 2? Non quanto GTA

Nonostante gli occhi dei fan siano tutti su GTA 6, in molti non hanno dimenticato un altro classico assoluto di Rockstar, ossia Red Dead Redemption 2.

Il titolo western (che trovate su Amazon a prezzo molto basso) è infatti un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni.

Del resto, considerando anche che RDR2 è ancora in grado di sbalordire dal punto di vista tecnico, la cosa sorprende solo in parte.

Ora, dopo che Take-Two Interactive ha rivelato i - sorprendenti - dati di vendita di GTA 5, c'è stato spazio per scoprire anche il numero di copie totali piazzate da Red Dead Redemption 2 dal gioco del lancio ufficiale.

Take-Two ha infatti reso noto di aver registrato 1,44 miliardi di dollari di fatturato netto per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, conclusosi il 30 settembre 2023.

Grand Theft Auto 5 ha raggiunto "circa" 190 milioni di copie vendute, mentre Red Dead Redemption 2 è a 57 milioni di copie vendute.

Si tratta di una cifra davvero considerevole e degna di nota, tenendo anche in forte considerazione il fatto che l'avventura di Arthur Morgan è uscita "solo" cinque anni fa, e non da ben 10 anni come il quinto capitolo di Grand Theft Auto (senza contare il numero di piattaforme su cui GTA 5 è attualmente disponibile, enormemente superiore a quello di RDR2).

Del resto, proprio in occasione del quinto anniversario di RDR2 caduto alcune settimane fa, proprio i fan hanno espresso tutto il loro amore verso il gioco, definendolo ancora oggi un capolavoro.

Chissà se Red Dead Redemption 3 riuscirà a fare di meglio, visto che le prime voci sembrano puntare in quella direzione.

E per quanto riguarda un eventuale film dedicato alla serie? Il CEO di Take-Two non sembra purtroppo intenzionato a lasciare libera la gestione alla cosa, perlomeno al momento.