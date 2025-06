I fan di Grand Theft Auto V potrebbero non aver visto l’ultima avventura di Michael De Santa, Trevor Philips e Franklin Clinton.

Durante il Comic Con di Bruxelles, i tre iconici attori – Ned Luke (Michael), Steven Ogg (Trevor) e Shawn Fonteno (Franklin) – hanno manifestato pubblicamente il loro entusiasmo per un possibile ritorno in GTA VI, proponendo un DLC che concluda le loro storie in grande stile. Il titolo informale dell’idea? “One Last Score”, ovvero l’ultimo colpo.

Il panel, che ha visto un pubblico caloroso interagire con i tre doppiatori, ha preso una piega interessante quando un fan ha chiesto se sarebbero disposti a tornare in un contenuto aggiuntivo ambientato dopo gli eventi di GTA V (che trovate su Amazon).

Ned Luke ha risposto con entusiasmo, esclamando proprio «One Last Score!», lasciando intendere che non solo l’idea è piaciuta, ma che potrebbe già essere stata oggetto di conversazioni informali.

Steven Ogg, interprete di Trevor, ha ribadito il suo forte legame con il personaggio, spingendosi a chiedere ai fan di inviare cartoline a Rockstar per supportare l’iniziativa.

Non è la prima volta che Ogg manifesta il desiderio di tornare nei panni del folle Trevor: in passato aveva già lanciato idee per espandere il suo arco narrativo, anche se senza successo concreto.

L’idea sarebbe quella di ambientare il DLC dopo gli eventi di GTA VI, che come ormai noto sarà ambientato principalmente a Vice City e nei suoi dintorni. Il ritorno a Los Santos, con un salto temporale di diversi anni, potrebbe permettere agli sviluppatori di Rockstar di chiudere le trame aperte in GTA V con una degna conclusione per il trio.

Secondo alcuni fan attenti, nel trailer di GTA VI si intravede addirittura una barca molto simile a quella di Michael, un dettaglio che ha già fatto partire teorie su possibili collegamenti narrativi tra i due giochi.

Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Rockstar Games, la disponibilità degli attori e l’enorme affetto del pubblico per questo trio rappresentano un’opportunità narrativa e commerciale difficilmente trascurabile.

L’eventuale “One Last Score” potrebbe fungere da ponte simbolico tra le due epoche del franchise: quella che ha definito la scorsa generazione con GTA V, e quella che sta per ridefinire gli open world con GTA VI.