Final Fantasy VII Rebirth avrà DLC? Risponde Nomura

Con Final Fantasy VII Rebirth, il team di Square Enix ha ogni intenzione di evolvere definitivamente l'avventura ispirata al settimo capitolo della saga, con una gestione ben diverse rispetto a quanto fatto con Remake.

I fan ricorderanno infatti che Remake era ambientato unicamente a Midgar, scegliendo poi di realizzare l'espansione Intergrade come ponte per il suo sequel, con l'introduzione di Yuffie come personaggio giocabile.

Molti fan hanno dunque iniziato a chiedersi se potesse accadere lo stesso anche con Final Fantasy VII Rebirth (potete prenotarlo su Amazon) e se vi fossero, di conseguenza, già alcuni piani per il lancio di almeno un'espansione.

Del resto, il protagonista ideale per un possibile DLC sembrava già stabilito: Square Enix aveva chiarito che Vincent avrebbe solo accompagnato il nostro party, senza però essere giocabile a tutti gli effetti.

Sfortunatamente, non sarà però così e a fare chiarezza ci ha pensato direttamente il creative director: in un'intervista rilasciata al portale spagnolo Vandal (via Noisy Pixel), Tetsuya Nomura ha già chiarito che non c'è alcun DLC programmato per FF VII Rebirth.

Una conferma arrivata con un unico breve commento, senza ulteriori approfondimenti che spieghino come mai ci sia stato questo cambio di rotta rispetto al precedente capitolo o perfino rispetto a Final Fantasy XVI che, nonostante tutto, ha già in programma almeno due espansioni.

Evidentemente, questa volta Square Enix ha deciso di puntare fortemente sul voler proporre un'avventura più corposa e completa, che non necessiti di ulteriori approfondimenti fino al futuro lancio di un terzo capitolo.

Del resto, questa volta Final Fantasy VII Rebirth coprirà l'intera mappa del settimo capitolo: una scelta che ha immediatamente causato conseguenze anche sul peso in GB, decisamente degno dei due dischi necessari per l'installazione.

Ovviamente, nonostante questo considerevole impegno, nulla impedirebbe al team di sviluppo di cambiare idea e iniziare i lavori subito dopo il lancio, ma almeno per il momento sembra che Rebirth sarà a tutti gli effetti un'avventura completa. Pur tenendo in considerazione che la storia si concluderà solo con un terzo episodio.