Switch 2 avrebbe un mese di lancio, ma quanto pare ritarderà per un motivo

Il 2024 di Nintendo a quanto pare non sarà scandito da Switch 2, visto che il lancio della nuova piattaforma sarebbe previsto nel 2025 secondo un report.

La prossima versione della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , è in lavorazione, ma non sappiamo quando uscirà.

Alcune settimane fa il giornalista brasiliano Pedro Henrique Lutti Lippe ha reso noto che Switch 2 uscirà nel 2025 e che ha ricevuto l'informazione da cinque fonti separate legate a Nintendo.

Ora, come riportato anche da VGC, arriva una nuova conferma ufficiosa: Nintendo Switch 2 uscirà a quanto pare a marzo 2025, ma è stata rinviata per un motivo.

Secondo un nuovo rapporto della testata giornalistica giapponese Nikkei, si sostiene che il ritardo interno del successore della Switch sia stato in parte dovuto al fatto che Nintendo potesse evitare potenziali problemi di approvvigionamento di hardware.

Sebbene la Grande N avesse previsto un lancio alla fine del 2024 per la Switch 2, secondo Nikkei è stata data la priorità a garantire l'inventario iniziale della console successore e una linea di titoli software al momento del lancio, nel tentativo di evitare una rivendita diffusa.

Sempre Nikkei afferma di aspettarsi che la prossima console Nintendo sia ancora una volta un dispositivo ibrido portatile-casalingo simile a Switch.

La pubblicazione conferma inoltre che la piattaforma avrà uno schermo più grande rispetto a quello da 6,2 pollici dello Switch originale.

Nikkei osserva che Switch 2 potrebbe slittare oltre marzo 2025, a seconda della produzione e della quantità di software pronto per il lancio.

Secondo le fonti, le aziende produttrici di giochi di terze parti sono state recentemente informate di un ritardo interno nella tempistica di lancio della console next-gen di Nintendo, dalla fine del 2024 all'inizio dell'anno successivo.

Aspettiamo quindi di avere delle novità concrete da Nintendo, mentre ci interroghiamo ancora su come potrà essere costruita la nuova console tra retrocompatibilità e processore grafico.