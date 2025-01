Quanto costa realizzare un Call of Duty? Tantissimo

Un documento legale ha svelato per la prima volta i costi di sviluppo straordinari della serie Call of Duty.

Tra questi spicca il budget di 700 milioni di dollari per Black Ops Cold War (che trovate scontato su Amazon).

La notizia, riportata inizialmente da Game File (via IGN US), emerge da una causa legale legata al tragico episodio di Uvalde, Texas, nel 2022.

Il documento include i costi di sviluppo per Black Ops 3 (2015), Modern Warfare (2019) e Black Ops Cold War (2020), oltre ai dati aggiornati sulle vendite, evidenziando l’enorme redditività della serie.

I costi riportati includono sia lo sviluppo pre-lancio che quello post-lancio, necessario per supportare il modello di servizio live che caratterizza la serie.

Dopo il lancio, infatti, Activision continua a investire nello sviluppo di contenuti gratuiti, come nuove mappe, armi, e cosmetici per le modalità Multiplayer e Zombies.

Questi costi vengono ammortizzati grazie alla monetizzazione post-lancio, che include Battle Pass stagionali, pacchetti acquistabili nello store e Pass Premium per eventi speciali.

Ecco i dati ufficiali sui costi di sviluppo e le copie vendute:

Black Ops 3 (2015):$450 milioni di costi di sviluppo.

43 milioni di copie vendute.

43 milioni di copie vendute. Modern Warfare (2019):$640 milioni di costi di sviluppo.

41 milioni di copie vendute.

41 milioni di copie vendute. Black Ops Cold War (2020):$700 milioni di costi di sviluppo.

30 milioni di copie vendute.

A titolo comparativo, giochi "normali" come The Last of Us Part 2 di Naughty Dog ($220 milioni), Horizon Forbidden West di Guerrilla ($212 milioni) e Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac ($300 milioni) hanno costi di sviluppo significativamente inferiori.

Nonostante i costi stratosferici, il successo commerciale di Call of Duty è indiscutibile. Black Ops Cold War, con i suoi 30 milioni di copie vendute, ha generato oltre 1 miliardo di dollari solo dalle vendite, senza considerare i ricavi del live service.

Anche considerando spese aggiuntive, la serie rimane quindi estremamente redditizia, spiegando perché Microsoft abbia pagato 69 miliardi di dollari per acquisire Activision Blizzard.

Questi dati sollevano però interrogativi sul futuro della sostenibilità dei giochi AAA. Con budget in continua crescita, molte aziende faticano a raggiungere il livello di successo di COD.

Il caso di Call of Duty non solo evidenzia il costo crescente dello sviluppo, ma anche l’enorme potenziale di guadagno per i titoli capaci di attrarre milioni di giocatori.

Per quanto riguarda invece i prossimo COD, pare che nel 2027 è in arrivo un nuovo episodio sviluppato dal team Sledgehammer: ecco tutto ciò che sappiamo.