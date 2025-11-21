Il tempo passa, ma certi giochi sono immortali. Su SpazioGames è appena arrivato un nuovo quiz dedicato a uno dei giochi più iconici degli ultimi decenni: Skyrim. Non un semplice test, ma la domanda che ogni avventuriero dovrebbe porsi almeno una volta: quanto ne sai su Skyrim?

Un nome che per molti richiama ancora l’eco del vento gelido che soffia sulle terre di Nord, il clangore delle lame contro le creature più ostinate e la libertà assoluta di scegliere il proprio destino tra montagne, sotterranei e antiche magie. Con il nostro quiz potete finalmente scoprire se siete davvero nati sotto il segno del Sangue di Drago o se, invece, la vostra memoria si è persa tra un viaggio rapido e l’altro.

Il quiz, disponibile da ora, unisce domande immediate, insidie ben piazzate e curiosità per intenditori, attingendo a piene mani da personaggi, luoghi, eventi, gilde e segreti nascosti in Skyrim. Preparati a ricordare dettagli narrativi, missioni secondarie, tradizioni nordiche e meccaniche di gioco con 15 domande pensate per mettere alla prova anche chi ha percorso ogni sentiero di Tamriel.

Quanto bene ricordi la storia dell’Ordine delle Lame? Sai ancora distinguere una Pietra Guardiana dall’altra? E soprattutto... ricordi davvero chi fosse il primo drago che hai affrontato fuori da Helgen? Che tu sia un veterano dei giochi Bethesda o un esploratore che sta riscoprendo un classico moderno, questo è il momento di mettere alla prova il tuo sapere draconico.

