Bethesda ha scelto la strada della suggestione cinematografica per annunciare l'arrivo di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition su Switch 2, confezionando un trailer in Live Action,

Nel filmato visibile nel player qui sotto, assistiamo a un Babbo Natale insolitamente furioso: uno dei suoi elfi, infatti, ha cancellato per errore l’intera lista dei regali di Natale. Ne nasce una situazione a dir poco complicata da sistemare… e quale dono potrebbe risollevare l’umore meglio di una versione per Nintendo Switch 2 di The Elder Scrolls V: Skyrim?

La scena, con il suo tono ironico e leggero, gioca sulle tradizioni natalizie e sulle aspettative dei fan, trasformando un imprevisto catastrofico in un’occasione per strappare un sorriso. Un piccolo assaggio di magia (e caos) natalizio che unisce simpatia, fantasia e un tocco di cultura videoludica.

Per quanto riguarda l’edizione destinata a Switch 2, Bethesda conferma un miglioramento generale della resa tecnica, con una risoluzione superiore, caricamenti sensibilmente ridotti e un’ottimizzazione delle prestazioni che dovrebbe finalmente garantire un’esperienza di gioco fluida anche nelle aree più impegnative.

La nuova console introduce inoltre controlli di movimento più precisi e un sistema di puntamento con i Joy-Con 2 pensato per replicare la naturalezza del mouse, mantenendo al contempo il supporto agli Amiibo già presente nella versione originale.

Restano naturalmente disponibili i contenuti aggiuntivi pensati per il pubblico Nintendo, tra cui gli equipaggiamenti ispirati a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che tornano a fare da ponte simbolico tra due universi tra i più amati dai fan.

Per ulteriori informazioni su politiche commerciali, upgrade disponibili, contenuti inclusi e differenze rispetto alla versione precedente, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.