Quanto conosci GTA? Mettiti alla prova nel quiz

Il 2025 è un anno sul quale i fan di GTA stanno tenendo decisamente puntati i riflettori, considerando che anche poche settimane fa Take-Two ha confermato di essere intenzionata a lanciare GTA 6 nel corso del prossimo autunno. Così, il sempre vendutissimo GTA V potrebbe avere finalmente un erede – e la curiosità di tornare a vestire i panni del crimine di Vice City è parecchia.

Per aiutarvi a ingannare l'attesa, eccoci allora con un nuovo quiz inedito da proporvi, che metterà alla prova le vostre conoscenze della storica saga di Rockstar Games: ricordate le caratteristiche dei diversi episodi? Sapete chi erano i rivali di CJ? E perché Tommy Vercetti era così iconico?

Se pensate che la risposta sia sì, potete provare a dimostrarlo con il nostro quiz!

Dato che in GTA barare paga sempre, però, ricordate che qui non potete farlo: avete solo 20 secondi di tempo per rispondere a ogni domanda, quindi scordatevi di cercare le risposte corrette online!

Gioca ora! 25 domande 20s per domanda Quanto ne sai su GTA? Metti alla prova le tue conoscenze! 51 partecipazioni

Al termine dei 25 quesiti, avrete un titolo degno della vostra impresa: nel mondo di GTA siete più dei teppistelli da strada o i veri boss della città?

Ne approfitto per ricordarvi che ora trovate su SpazioGames un grande hub dedicato ai quiz sui videogiochi: potete recuperare facilmente i più giocati dagli altri utenti, oppure divertirvi a scegliere tra quelli dedicati ai titoli, alla storia dei videogiochi o alle console.

Buon divertimento e in bocca al lupo!

