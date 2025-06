Come da consuetudine per gli utenti dell’Epic Games Store, anche quest’anno prosegue uno degli appuntamenti più amati: quello dedicato ai giochi misteriosi.

Un’iniziativa ormai simbolo della piattaforma, capace di attirare l’attenzione di milioni di videogiocatori grazie alla sua formula a sorpresa (proprio questa settimana ne sono stati rilasciati due niente male).

Nel pieno delle offerte primaverili dello store, Epic ha dato il via a una nuova tornata di titoli gratuiti: giochi non annunciati in anticipo, disponibili per un periodo limitato ma riscattabili a costo zero e per sempre una volta aggiunti alla propria libreria.

L’iniziativa segue la classica scansione settimanale dello store: ogni giovedì viene svelato un nuovo contenuto gratuito. Ma c’è di più: giovedì 5 giugno i giochi gratuiti misteriosi saranno ben due, pronti per essere scaricati da tutti gli utenti registrati.

Una formula che ricorda il concetto del Game Pass (che trovate su Amazon), ma che ha saputo distinguersi grazie all'effetto sorpresa e alla qualità spesso altissima dei titoli proposti.

Personalmente considero questa campagna una delle più entusiasmanti per chi ama il mondo videoludico: non solo per il valore dei giochi offerti gratuitamente, ma anche per l’atmosfera da “caccia al tesoro” che si crea attorno a ogni annuncio.

Le teorie, le fughe di notizie, i dettagli nascosti: tutto contribuisce a rendere il giovedì di Epic un piccolo evento settimanale. Anche quando non si tratta di titoli tripla A, è sempre bello ampliare la propria libreria con giochi che magari non avremmo mai considerato. E con due misteriosi in arrivo il 5 giugno, l’attesa è sicuramente ancora più elettrizzante.

In attesa quindi di scoprire quali saranno i due giochi in arrivo il 5 giugno, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata alle offerte dello store, dove troverete la lista completa dei titoli regalati dal 2018 a oggi.